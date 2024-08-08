Boeing Mekiğinin Arızalanması Sonucu Uzay İstasyonunda Mahsur Kalan Astronotların Dönüşü Ertelenebilir - Son Dakika
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Boeing Mekiğinin Arızalanması Sonucu Uzay İstasyonunda Mahsur Kalan Astronotların Dönüşü Ertelenebilir

Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferine kadar ertelenebileceği belirtildi. NASA yetkilileri, dönüş için SpaceX mekiğinin kullanılabileceğini ifade etti.

08.08.2024 11:46
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Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunun dönüşü, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferine kadar ertelenebileceği belirtildi.

NASA yetkililerince basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, uzay istasyonunda mahsur kalan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşü için SpaceX'in mekiği kullanılabilir.

Yetkililer, Starliner mekiğindeki sorunun sanılandan daha karmaşık olduğunu belirtirken, Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş olarak gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle getirilmesi ihtimalinin de seçenekler arasında olacağını kaydetti.

Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, SpaceX'in gelecek yıl şubattaki seferinin de bir seçenek olarak değerlendirildiğine işaret ederek, "Her iki yolu da seçebiliriz. Makul insanlar her iki seçeneği de değerlendirebilir." ifadesini kullandı.

Bowersox, konuyla ilgili kesin kararın yakın zamanda alınacağını sözlerine ekledi.

NASA'nın ticari program yöneticisi Steve Stich de Wilmore ve Williams'ın Dünya'ya dönüşü için planlanan seferler dışında ayrı bir SpaceX mekiği gönderme gibi bir seçenek üzerinde durmadıklarını söyledi.

Öte yandan Boeing'den, yaşanan ertelemelere rağmen Starliner'ın sorununun çözüleceğine dair "inancın tam olduğu" açıklaması yapıldı.

Boeing, iki ertelemenin ardından haziranın ilk haftasında iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik yok.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boeing Mekiğinin Arızalanması Sonucu Uzay İstasyonunda Mahsur Kalan Astronotların Dönüşü Ertelenebilir - Son Dakika

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