Boğa Şoförü Kovaladı

Bingöl'de özel halk otobüsünün önüne çıkan bir boğanın kendisine müdahale etmeye çalışan şoförü kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bingöl- Genç kara yolunun Tugay mevkisinde Mahmut Bürkük idaresindeki özel halk otobüsünün önüne bir boğa çıktı.

Bürkük, otobüsten inerek boğanın yoldan uzaklaşması için müdahale etmek istedi.

Bu sırada boğa Bürkük'e saldırmaya çalıştı, kovalamacanın ardından şoför, otobüsün içine girmeyi başardı.

Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Yaşananlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.