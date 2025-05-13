Boğaziçi Üniversitesi'nde Protesto: 97 Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ı protesto eden 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK)'ın, 13 Mayıs Salı günü 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddeti ve pedofiliyi meşrulaştıran açıklamalarıyla kamuoyunda infial yaratan Nureddin Yıldız'ı konuk etmesine tepki gösteren öğrenciler ve polis arasında arbede yaşandı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. 13 polisin hafif şekilde yaralandığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.05.2025 Salı günü saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır. Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."