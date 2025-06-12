Bolivya'daki Protestolarda Polis Öldürüldü - Son Dakika
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Bolivya'daki Protestolarda Polis Öldürüldü

12.06.2025 04:52
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Evo Morales destekçileriyle polis arasında çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, 17 eylemci yaralandı.

Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin düzenlediği protestoda 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Luis Arce, Morales yanlılarının 10 gün önce kapattığı otoyolların yeniden trafiğe açılması için talimat verdi.

Potosi bölgesindeki Llallagua kasabasında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı.

Polis, taş ve havai fişek atan eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullandı.

Çıkan olaylarda 17 eylemcinin yaralandığı bildirildi.

Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülke genelindeki barikat ve protestolardan eski lider Evo Morales'i sorumlu tuttu.

Göstericilerin büyük kısmını yerli topluluklar oluştururken, protestoların odağında Anayasa Mahkemesi'nin Evo Morales'in adaylığını reddetmesi ve derinleşen ekonomik kriz yer alıyor.

Bolivya Karayolları İdaresi'ne göre, Cochabamba, Oruro, Potosi ve Santa Cruz kentlerinde toplam 21 noktada barikat kuruldu.

Zarar 100 milyon dolar

Yol kesintileri nedeniyle Bolivya'nın 9 bölgesinde gıda ve yakıt taşıyan onlarca araç mahsur kalırken, hükümetin verilerine göre protestoların ülkeye maliyeti 100 milyon doları geçti.

Bazı kentlerde süpermarketlerin önünde tavuk ve et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Eski Devlet Başkanı Morales, yaptığı açıklamada Arce hükümetinin hiçbir krizi çözemediğini savunarak, olayların bu şekilde sürmesi durumunda ülkenin daha da karışacağı uyarısında bulundu.

Morales'in adaylık başvurusu kabul edilmemişti

Anayasa Mahkemesi'nin iki dönem sınırını gerekçe göstererek Morales'in adaylık başvurusunu reddetmesi üzerine, aralarında koka yetiştiricileri ve yerli toplulukların da bulunduğu yüzlerce kişi Cochabamba bölgesinden yürüyüş başlatmıştı.

Ülkede ağustos ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesi adaylar belli olmaya başlarken, Morales'in adaylık başvurusu yargı sürecine takıldı.

Evo Morales, yaklaşık 26 yıl liderliğini yaptığı iktidar partisi Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) istifa etmişti.

Morales, 2009'daki anayasa değişikliğini gerekçe göstererek tekrar aday olmuştu. Ancak 2023'te Anayasa Mahkemesi bu durumu Anayasa'ya aykırı bularak yeni bir dönem adaylığını engellemişti.

Bolivya'da savcılık, 11 Ekim 2024'te eski Devlet Başkanı Morales hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolivya'daki Protestolarda Polis Öldürüldü - Son Dakika

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