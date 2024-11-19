Bolivya'dan G20'ye Destek

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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, G20 Liderler Zirvesi'nde tanıtılan "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak"a kararlı şekilde destek vereceklerini söyledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Arce, ittifakın tüm dünya halkları için umut verici olduğunu ifade etti.

Arce, "Bolivya ittifaka katılıyor, iyi uygulamaları paylaşma ve harekete geçme konusundaki yüksek kararlılığını ve istekliliğini teyit ediyor." dedi.

Yerli halkların doğa ile uyumlu yaşam deneyimlerinin bu ittifakta önemli rol oynayabileceğini vurgulayan Arce, "Yerliler, yüzyıllardır doğayla denge içinde yaşam sürdürmektedir. Bu deneyimlerden yararlanmalıyız." diye konuştu.

Arce, G20'nin belirttiği hedeflere ulaşılabilmesi için birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Özgür ve adil dünya ile sürdürülebilir gezegen inşa etme yolunda hepimize sorumluluk düşüyor. Üretme, düşünme ve hareket etme şeklimizde acilen köklü değişime ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Arce, açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için kapsayıcı barış ortamının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.