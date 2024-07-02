Bolu AFAD, sel felaketinden etkilenen mahalle sakinlerine bilgilendirme çalışması yaptı

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Bolu AFAD İl Mürürlüğü ekipleri, 2023'te meydana gelen selden etkilenen mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

AFAD ekipleri, geçen yıl kuvvetli yağışların ardından yaşanan selden zarar gören Paşaköy Mahallesi'nin sakinleriyle mahalle konağında bir araya geldi.

Başta sel felaketi olmak üzere afetlerle mücadelede alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı broşürler, mahallelilere verildi. AFAD İl Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt da vatandaşları bilgilendirdi.

Bozkurt, 2023'te derelerin taşması sonucu Paşaköy Mahallesi'nde 13 evin zarar gördüğünü ve buralarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, afet öncesi alınan tedbirler sayesinde büyük çaplı zararların önüne geçildiğini vurguladı.