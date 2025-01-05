Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Suriyeliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da Suriyelilerle ilgili yapılan uygulamaların yasaya aykırı olduğunu söylemiş ve "O zamanki güçle dava açamadılar. Yargıya gitselerdi belki kazanırlardı. Ruhsatlarını hukuksuzca iptal ettim, zam yaptım" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.