Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, OSB\'deki fabrika ve işletmeleri ziyaret etti

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Bolu Belediye Başkanı ve CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika ve işletmeleri ziyaret etti.

Özcan, seçim çalışmaları kapsamında OSB yönetimini ve Gümrük Müdürlüğü ile bölgede bulunan işletme ve fabrikalara ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmada 5 yıllık dönemine ilişkin bilgiler veren Özcan, Boluluların 31 Mart'ta tecrübeye önem vermesi gerektiğini belirtti.

Özcan, Bolu'yu insanları ayırmadan, kayırmadan, tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeden yedirmeden, israf etmeden, adil şekilde yönetme sözünü verdiğini ve bu sözün gereğini yaptığına inandığını anlattı.

Seçildiği dönemdeki vaatlerine ilişkin Özcan, "Tabii ki hayata geçiremediğimiz projelerimiz, vaatlerimiz oldu. Bunda benim, ekibimin hatası muhakkak vardır ama ekonomik krizin ve 2 yıllık Kovid-19 döneminin de payı olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Bunu da bahane olarak söylemiyorum." ifadelerini kullandı.