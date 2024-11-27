Bolu'da 134 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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Bolu'da tüm köy yolları ulaşıma açıldı

BOLU - Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 134 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bolu genelinde cumartesi gününden pazartesi gününe kadar aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Merkez ilçeye bağlı 44, Mengen'de 25, Göynük'te 16, Mudurnu'da 48, Seben'de 1 köy olmak üzere toplam 134 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından ulaşıma kapanan 134 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.