Bolu'da 16 Operasyon Gerçekleştirildi
Bolu'da güvenlik güçleri, suçla mücadele kapsamında 16 operasyon düzenledi, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Bolu'da güvenlik güçleri tarafından bir haftada 16 operasyon gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 3-9 Ağustos'ta suçun önlenmesi ve suçlularla mücadele çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda narkotik suçlarla mücadele doğrultusunda 7 operasyon düzenlendi.
Faaliyette 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda 31,86 gram esrar, 29,81 gram sentetik uyuşturucu ve 4,71 gram kokain ele geçirildi.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için de 9 operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı, aramalarda 8 bin 320 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 111 kaçak sigara ile 2 elektronik sigara bulundu.
Kentte yaşanan 124 asayiş olayının şüphelileri yakalandı.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da yabancı uyruklu 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
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