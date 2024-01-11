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Bolu'da 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bolu'da yapılan bir operasyonda, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde ve eşyalarında 360 bin lira değerinde 9 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu bulundu. Polis ekipleri tarafından cep telefonlarına el konuldu ve şüpheli gözaltına alındı.

Bolu\'da 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
11.01.2024 - 16:45,
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Bolu'da, 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Otobüs yolcusu yabancı uyruklu A.H'nin (18) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 360 bin lira olan 9 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu bulundu.

Polis ekiplerince, cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da 360 bin lira değerinde 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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