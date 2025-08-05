Bolu’da 8 Ayda 11 Milyon Ceza

BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8 ayda 6 bin 250 sürücüye toplam 11 milyon 981 bin 649 TL idari para cezası kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirme amacıyla kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. 8 aydır gerçekleştirilen denetimlerde polis tarafından kask takmayan 1258 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 249 bin 194 TL ceza kesildi. Abartı egzoz kullanan 251 sürücüye 886 bin 341 TL, emniyet kemeri takmayan 2 bin 858 kişiye 2 milyon 837 bin 994 TL, müzik ve ses cihazlarıyla kamu huzurunu bozan 1074 araç sürücüsüne 1 milyon 66 bin 482 TL, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen 435 sürücüye 1 milyon 962 bin 720 TL, alkollü araç kullanan 374 kişiye ise 3 milyon 978 bin 918 TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda denetimlerde 6 bin 250 sürücüye toplam 11 milyon 981 bin 649 TL idari para cezası kesildi.