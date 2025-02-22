Bolu'da Eğitim Sürecine Ara

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Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Aydın, il genelinde destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıtlar sürücü kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezlerinin kurslarında eğitim ve öğretime 22-23 Şubat günleri ara verildiğini duyurdu.