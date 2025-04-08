Bolu'da Gençlik Üniversitesi Projesi Başladı - Son Dakika
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Bolu'da Gençlik Üniversitesi Projesi Başladı

Bolu'da 12. sınıf öğrencileri, üniversite ortamını deneyimleyerek derslere katılıyorlar.

08.04.2025 13:16
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Bolu'da lise son sınıf öğrencileri, üniversite ortamını yerinde görme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Gençlik Üniversitesi" projesi kapsamında kentte eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, üniversitede derslere giriyor.

Kentteki 17 lisede eğitim gören 1530 12. sınıf öğrencisi, BAİBÜ'de derse girerek üniversite ortamını bire bir deneyimliyor.

Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine gelen lise öğrencileri, dersleri takip ederek hem üniversiteliler hem de akademisyenlerle bir araya geliyor.

Proje kapsamında lise öğrencileri, ilgi alanları ve ileride okumak istedikleri bölümler hakkında bilgi sahibi oluyor.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünde dersleri takip eden Bolu Kanuni Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Mert Yavuz, üniversite ortamını görme ve üniversite öğrencileri ile tanışma programını düzenleyenlere teşekkür etti.

Projeden üniversite ortamına uyum sağlamayı beklediğini dile getiren Yavuz, "Birkaç sene sonra kendimizi orada görüyoruz. Küçüklükten beri hayalim İngilizce öğretmeni olmak. Burada seçim hakkını da bize verdiler. Herkes kendi istediği bölüme geldi. Ben de İngilizce Öğretmenliği Bölümünü inceliyorum." diye konuştu.

Bolu Kanuni Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Azra Akın da "İngilizce Öğretmenliği Bölümünü merak ettiğimiz için Eğitim Fakültesine geldik. Burada üniversite öğrencileriyle derse girdik. Ders işleyişini gördük. Projenin faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesinde derslere giren Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hicran Özen ise proje kapsamında üniversitedeki bölümleri incelediklerini kaydetti.

Özen, ziyaret ettikleri Diş Hekimliği Fakültesinde inceleme yaptıklarını anlatarak, "Bu fakültede okursak diş yapmayı sevecek miyiz diye anlamaya çalışıyoruz. Gayet verimli bir etkinlik. Diş hekimi olmak istiyorum. Buraları gördüm. Neler yaptıklarını öğrendim." dedi.

Nisan ayı boyunca devam edecek proje kapsamında öğrenciler, belirlenen tarihlerde görmek istedikleri fakülteleri ziyaret ederek derslere girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Gençlik Üniversitesi Projesi Başladı - Son Dakika

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