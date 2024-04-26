Bolu'da iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı bina Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılacak - Son Dakika
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Bolu'da iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı bina Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılacak

Bolu\'da iş insanı Süreyya Astarcı\'nın bağışladığı bina Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılacak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı binanın, Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılması için protokol imzalandı. Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilecek. Astarcı, yaptığı hayır işlerini anlatarak, çocuklara burs verdiğini ve diyaliz merkezine destek olduğunu belirtti.

26.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:29
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı binanın, Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılması için protokol imzalandı.

Bolu Valiliği'nde düzenlenen "Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezinin Açılması ve İşletilmesi İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşan Vali Erkan Kılıç, merkezle ilgili bilgi verdi.

Hayırsever Astarcı'ya teşekkür eden Kılıç, şunları söyledi:

"Daha önce, gençlik hizmetlerine tahsis edilen bir binası vardı. Burayı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün hizmetlerine sunulmak üzere tahsis edecek. Bir hayır işi. Göynük, Mudurnu tarafında özellikle dezavantajlı gruplara, yaşlılarımıza, engellilere, onun dışında ailesinden ayrılmış küçük çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz bir mekanımız yoktu. Mudurnu ilçesindeki 3 katlı binasını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis ediyor."

Astarcı da yaptığı hayır işlerine değinerek, "Yurdumuz var, Kredi Yurtlar Kurumuna bağışladığımız. Diyaliz merkezine desteğimiz var. Benim işim, hayır işi. Binin üzerinde çocuğumuza burs verdik, devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever Astarcı arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı bina Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı bina Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılacak - Son Dakika
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