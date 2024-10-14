Bolu'da Hayvan Gübresiyle Dev Bal Kabakları - Son Dakika
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Bolu'da Hayvan Gübresiyle Dev Bal Kabakları

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Bolu'da hayvan gübresiyle yetiştirilen bal kabakları 35-40 kilogram ağırlığa ulaştı.

14.10.2024 16:25
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Hayvan gübresiyle yetiştirilen bal kabağı 40 kilogram oldu

BOLU - Bolu'da hayvan gübresiyle ve suyla yetiştirilen bal kabakları 35-40 kilogram ağırlığına ulaştı. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki kabakları görenler şaşkına döndü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'ne çiftçilik yapan Ruhi Bostancı, tarlasına bal kabağı ekti. Bostancı tarafından yetiştirme süresi boyunca bal kabakları hayvan gübresi ve suyla desteklendi. Tarlasında kabakları toplamaya giden Ruhi Bostancı, mevcut kabaklardan 2 kat büyüklükte olan kabakları görünce şoke oldu. Yaklaşık 40 kilogram ağırlıkta kabaklarının olduğunu gören Bostancı, yetiştirdiği kabakları sosyal medya hesabında paylaştı. Daha önce hiç böyle kabak yetiştirmediğini ifade eden Bostancı, şaşırdığını söyledi.

Hayvan gübresiyle bu kadar iyi yetiştiğini dile getiren Ruhi Bostancı, "Bu kabaklar 35-37 kilogram ağırlığında. Daha önceden hiç böyle olmadı. Normal suladık, gübreledik. Hayvan gübresiyle böyle yetişti" dedi.

Kaynak: İHA

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