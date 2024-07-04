Bolu'da Haziran Ayında 1084 Olay Meydana Geldi - Son Dakika
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Bolu'da Haziran Ayında 1084 Olay Meydana Geldi

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında, haziran ayında kentte toplam 1084 olayın meydana geldiği açıklandı. Toplantıda, kent genelinde yaşanan asayiş olayları, narkotik suçlar, kaçakçılık ve organize suçlar, trafik kazaları ve terörle mücadele operasyonları hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Kılıç, olay sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalma olduğunu belirtti ve yapılan operasyonlarda birçok şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, düzensiz göçle mücadelede de önemli adımlar atıldığı ve aile ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tedbirler alındığı vurgulandı.

04.07.2024 15:45
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Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kılıç, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, haziranda kentte toplam 1084 olayın meydana geldiğini bildirdi.

Kent genelinde 915 asayiş, 33 narkotik, 6 kaçakçılık ve organize suç, 20 siber suç ile 110 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yaşandığını aktaran Kılıç, 875 şüpheliden 697'sinin adli mercilere sevk edildiğini, olay sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalma yaşandığını belirtti.

Kılıç, asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığını, 799 şüpheliden 675'inin yakalandığını ve 12'sinin tutuklandığını ifade ederek, terörle mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda 12 zanlının yakalandığını kaydetti.

Narkotik suçlarla mücadelede gerçekleştirilen 33 operasyonda 47 şüphelinin yakalandığına, 1 kilo 375 gram uyuşturucu madde, 57 adet uyuşturucu hap ve 2 kök kenevirinin ele geçirildiğine değinen Kılıç, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede düzenlenen 6 operasyonda 10 zanlının yakalandığını söyledi.

Vali Kılıç, düzensiz göçle mücadele kapsamında 1 organizatör ve 46 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 38'inin sınır dışı edildiğini aktardı.

Aile ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 77 olay meydana geldiğini bildiren Kılıç, "Bir koruyucu ve 65 önleyici tedbir kararı alındı. KADES uygulaması 13 bin 158 kez indirildi ve bu ay içinde 69 ihbar alındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Haziran Ayında 1084 Olay Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Haziran Ayında 1084 Olay Meydana Geldi - Son Dakika
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