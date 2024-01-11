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Bolu'da iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Bolu'da iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası

Bolu'nun Göynük ilçesinde iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa iki ayrı suçtan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada eylemi Ö.D'nin eşine karşı davranışları nedeniyle gerçekleştirdiğini savundu.

Bolu\'da iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası
11.01.2024 - 12:18,
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Bolu'nun Göynük ilçesinde iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa iki ayrı suçtan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.F.B. (42), mağdur Ö.D. (42) ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanık M.F.B, Ö.D'nin eşine karşı davranışları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini anlatarak, "Keşke karakola gidip şikayetçi olsaydım. Böyle bir suçtan karşınıza çıkmazdım." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "yağma" suçundan ise 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Bolu'nun Göynük ilçesinde 5 Eylül 2023'te Ö.D'den haber alamayan yakınları polise başvurmuştu. Başlatılan çalışmalar sonucu Ö.D. ekiplerce uçurumda bıçakla yaralanmış halde bulunmuştu.

Ö.D'nin verdiği ifade kapsamında gözaltına alınan M.F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bolu'da iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaralayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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