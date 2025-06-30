Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki 54 AEL 154 plakalı kamyon ile A.T. idaresindeki 14 EM 933 kamyon Bahçeköy mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüleri, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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