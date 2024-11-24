Bolu\'da Kar Yağışı Trafiği Aksattı

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Yolda kalan tırlar emniyet şeridine alındı, trafik açılmaya başladı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde kar yağışı sebebiyle aksayan trafik, yolda kalan tırların yol kenarına alınmasıyla yol trafiğe açıldı. Trafiğin ilerlemediği anlarda ise vatandaşların otoyolun ortasına ateş yaktığı görüldü.

Bolu'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makaslayan tırların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu erimeye başladı. Öte yandan trafiğin aksadığı saatlerde ise bazı vatandaşlar yolun ortasına ateş yaktı.