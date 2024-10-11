Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çiftin Aranıyor - Son Dakika
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Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çiftin Aranıyor

Bolu\'da Kaybolan Yaşlı Çiftin Aranıyor

Gerede'de kaybolan 80 ve 73 yaşındaki çift için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.

11.10.2024 21:16
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Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kaybolan yaşlı çiftin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine giden Ömer Ç. (80) ve Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi.

Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürüyor.

AFAD ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için ormanlık alanda termal görüş özelliği bulunan dronlarla da çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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