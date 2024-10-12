Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkisindeki ormana 2 gün önce mantar toplamaya gittiklerini söyleyen Ömer Ç. ile Fatma Ç. çifti, eve dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, çiftin kaybolduğu ormanda arama çalışması başlattı. 50 kişilik ekip, çiftin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kayıp Çift İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?