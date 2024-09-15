Kaymakamın makam arabasında ''arama'' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaymakamın makam arabasında ''arama'' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında \'\'arama\'\' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Bolu Dörtdivan'da Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in makam aracında bomba kontrolü yapılması nedeniyle Jandarma Teğmeni S.B.S., görevden alındı. Teğmen, kontrol işleminin emir gereği yapıldığını savundu. Vali, diğer araçların kontrol edilmediğini açıkladı.

15.09.2024 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinde Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in makam arabasında bomba araması yaptıran teğmen görevden alındı.

KAYMAKAMIN ARABASINDA BOMBA ARAMASI YAPTIRDI

Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit, 26 Temmuz günü İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete gitti. Yiğit'in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.'nin emriyle, nizamiyede görevli asker tarafından resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirildi. Aracın altında ayna ile bomba kontrolü yapıldı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

İLÇE JANDARMA KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınan Teğmen S.B.S., Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirildi.

VALİLİK: SADECE KAYMAKAMIN MAKAM ARACI BEKLETİLEREK KONTROL EDİLDİ

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25.07.2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi, 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Bolu'da Kaymakam Vekilinin Makam Aracına Bomba Kontrolü Krizi
Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit

TEĞMEN S.B.S.: EMİRLERE GÖRE HAREKET ETTİM

Hakkında başlatılan disiplin soruşturması süren Teğmen S.B.S.'nin mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. S.B.S.'nin ifadesinde, "Kaymakamın makam aracının kontrol edilmesi talimatı vermemin gerekçesi emirlerdeki düzenlemelerdir. Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren sayın komutanın aracı dahil, tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Bunun yanında kısa süre önce Foça Komando Okulu'nda katıldığım terörle mücadele kurslarında araçlara ne kadar kolaylıkla patlayıcı yerleştirilebileceğini öğrenmiş olmamdır. Kaymakamın makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı'na girişi sırasında uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp, araç altı kontrol işlemidir" dedi.

Mülkiye müfettişinin "Kaymakamlarının daha önceki ziyaretlerinde makam araçlarını aynı şekilde kontrol ettirdiniz mi?" sorusuna Teğmen S.B.S, "Evet, eski Kaymakamımız Muhammet Çınarka'nın da ilk gelişinde kontrol ettik" ifadelerini kullandı. 'Bu kontrolü neden sadece ilk gelişinde yaptınız?" sorusuna Teğmen S.B.S "Kaymakamlarımızın bu konudaki talimatlarını aldıktan sonra böyle bir kontrol istemediklerini beyan etmeleri halinde kontrol yapmıyoruz" diyerek cevap verdi.

"TÜM KOMUTANLARIN ARAÇLARI KONTROL EDİLMEKTEDİR"

Mülkiye müfettişinin "Amir ve komutan araçları da kontrol ediliyor mu?" sorusuna Teğmen S.B.S., "Evet, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bütün amir ve komutanların araçları bu şekilde kontrol edilmektedir" dedi. "30 Nisan 2024 tarihinde İl Jandarma Komutanı'nın, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyareti sırasında da komutanının aracının kontrol edilmesi yönünde bir emir verdiniz mi?" sorusuna ise Teğmen S.B.S, "O güne özel böyle bir emir vermedim. İl Jandarma Komutanının, aracının o gün bu şekilde kontrol edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Ancak İl Jandarma Komutanının aracının da kontrol edilmesi gerekirdi" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

Dörtdivan, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Teğmen, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakamın makam arabasında ''arama'' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakamın makam arabasında ''arama'' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement