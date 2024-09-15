Kaymakamın makam arabasında \'\'arama\'\' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinde Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in makam arabasında bomba araması yaptıran teğmen görevden alındı.

KAYMAKAMIN ARABASINDA BOMBA ARAMASI YAPTIRDI

Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit, 26 Temmuz günü İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete gitti. Yiğit'in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.'nin emriyle, nizamiyede görevli asker tarafından resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirildi. Aracın altında ayna ile bomba kontrolü yapıldı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

İLÇE JANDARMA KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınan Teğmen S.B.S., Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirildi.

VALİLİK: SADECE KAYMAKAMIN MAKAM ARACI BEKLETİLEREK KONTROL EDİLDİ

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25.07.2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi, 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit

TEĞMEN S.B.S.: EMİRLERE GÖRE HAREKET ETTİM

Hakkında başlatılan disiplin soruşturması süren Teğmen S.B.S.'nin mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. S.B.S.'nin ifadesinde, "Kaymakamın makam aracının kontrol edilmesi talimatı vermemin gerekçesi emirlerdeki düzenlemelerdir. Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren sayın komutanın aracı dahil, tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Bunun yanında kısa süre önce Foça Komando Okulu'nda katıldığım terörle mücadele kurslarında araçlara ne kadar kolaylıkla patlayıcı yerleştirilebileceğini öğrenmiş olmamdır. Kaymakamın makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı'na girişi sırasında uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp, araç altı kontrol işlemidir" dedi.

Mülkiye müfettişinin "Kaymakamlarının daha önceki ziyaretlerinde makam araçlarını aynı şekilde kontrol ettirdiniz mi?" sorusuna Teğmen S.B.S, "Evet, eski Kaymakamımız Muhammet Çınarka'nın da ilk gelişinde kontrol ettik" ifadelerini kullandı. 'Bu kontrolü neden sadece ilk gelişinde yaptınız?" sorusuna Teğmen S.B.S "Kaymakamlarımızın bu konudaki talimatlarını aldıktan sonra böyle bir kontrol istemediklerini beyan etmeleri halinde kontrol yapmıyoruz" diyerek cevap verdi.

"TÜM KOMUTANLARIN ARAÇLARI KONTROL EDİLMEKTEDİR"

Mülkiye müfettişinin "Amir ve komutan araçları da kontrol ediliyor mu?" sorusuna Teğmen S.B.S., "Evet, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bütün amir ve komutanların araçları bu şekilde kontrol edilmektedir" dedi. "30 Nisan 2024 tarihinde İl Jandarma Komutanı'nın, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyareti sırasında da komutanının aracının kontrol edilmesi yönünde bir emir verdiniz mi?" sorusuna ise Teğmen S.B.S, "O güne özel böyle bir emir vermedim. İl Jandarma Komutanının, aracının o gün bu şekilde kontrol edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Ancak İl Jandarma Komutanının aracının da kontrol edilmesi gerekirdi" diye cevap verdi.