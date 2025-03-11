Bolu'da Milli Parklara Yeni Yasaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Milli Parklara Yeni Yasaklar

Bolu'daki milli parklar için açık hava aktiviteleri ve kamp yasaklandı. Yasaklar Valilikten geldi.

11.03.2025 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki tabiat ve milli parkları korumak için çeşitli yasaklar getirildi

BOLU - Bolu'daki tabiat ve milli parkları korumak için çeşitli yasaklar getirildi. Abant Gölü Milli Parkı'nda açık hava aktiviteleri, Yedigöller Milli Parkı'na karavan girişi ve Gölcük Tabiat Parkı'nda ise kamp yapmak yasaklandı.

Bolu Valiliği tabiat ve milli parkları korumak amacıyla yasakların sıralandığı emirler yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan karara göre, tabiat koruma alanlarına eğitim ve bilimsel çalışma dışında, ziyaretçi girişi yasaklandı. Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı. Beşpınarlar Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı. Kargalı Gölcük Tabiat Parkı, Ayıkayası Tabiat Parkı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı. Sülüklü Göl Tabiat Parkı ve Karagöl Tabiat Parkı, Yeniçağa Gölü Sulak Alanı yasakların getirildiği bölgeler oldu.

Şambrel ve bot ile kaymak, Abant Gölü Milli Parkı'nda yasaklandı

Kar yağışıyla vatandaşların vazgeçilmez eğlencelerinden biri haline gelen şambrel ve bot ile kaymak, Abant Gölü Milli Parkı'nda yasaklandı. Göl bölgesinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği ile paintball gibi açık alan etkinlikleri de yasaklandı. Ayrıca trafiği ve ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle başıboş hayvan bırakılması ve çalıştırılması yasaklandı. Her türlü odun ve kömür kullanarak yakılan, ardında kül bırakan; semaver, ateş kovası, soba ve benzeri ateşli faaliyet de yasaklandı.

Yedigöller'de ateşli piknik belirlenen alanlar dışında yasak

Yedigöller Milli Parkı'na karavan ile girişin yasaklandığı açıklandı. Bu çerçevede, "Milli Park içerisinde karavan ile konaklama yapmak yasaktır ve alana günübirlik ziyaret için dahi olsa karavanla gelen ziyaretçiler alana alınmayacaktır" denildi. İzin verilen alanlar dahilinde ateşli pikniğin yasak olduğu belirtildi.

Gölcük'te kamp yasak

Gölcük Tabiat Parkı'nda çadırlı kamp faaliyetinin yasak olduğu, ateşli piknik faaliyetinin sadece belirtilen bölgede yapılacağı belirtildi. Yayımlanan kararda, "Gölcük Tabiat Parkında gölün doğusunda yer alan kır kahvesi, kır lokantası, büfe, cami, mescit, WC gibi yapıların da yer aldığı Günübirlik Kullanım Alanı-1 'de odun, kömür gibi söndükten sonra atık bırakan (kül vb.) dumanlı ateşli piknik, piknik tüpü, elektrikli ocak vb. yasaklanmıştır. Ateşli piknik sadece Kökez piknik alanında yapılacaktır. (Kökez piknik alanı: Kuzey-Batı Günübirlik Kullanım Alanı olup, Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Bölgeleme Haritasında gösterilen gölün kuzey batı kısmında yer alan göl ayağından kuzey yönüne doğru uzanan bölgedir.)" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bolu Valiliği, Gölcük, Güncel, Abant, Çevre, Emlak, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Milli Parklara Yeni Yasaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:35 Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
08:31 Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 22:56:46. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Milli Parklara Yeni Yasaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.