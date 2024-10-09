Bolu'da Okur-Yazarlık Mektebi

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Bolu'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri, okuryazarlık eğitimleriyle yeteneklerini keşfedip geliştirecek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Bolu Şubesi işbirliğiyle, yazarlık yeteneğini geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "D. Mehmet Doğan Nitelikli Okur-Yazarlık Mektebi" düzenlenecek.

Kurumlar arasındaki işbirliği protokolü çerçevesindeki eğitim programıyla, kentteki lise ve üniversite öğrencilerine yazarlık alanında profesyonel destek sunulması hedefleniyor.

Akademisyenler ve yazar-öğretmenler tarafından verilecek eğitimler, 19 Ekim'de başlayıp 11 hafta devam edecek.

Her hafta cumartesi günleri yapılacak eğitimle, gençlerin yazarlık yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.