Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı

Bolu\'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1\'i çocuk, 4 kişi yaralandı

Bolu'da, D-100 kara yolu bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

24.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu bağlantı yolunda S.P. idaresindeki 34 ELM 633 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kartalkaya sapağındaki bir iş yerinin istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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