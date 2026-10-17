Bolu\'da takı töreninde çıkan kavgada davetliler sandalyelerle birbirine saldırdı

Bolu'da takı töreninde çıkan kavgada davetliler sandalyelerle birbirine saldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında iddiaya göre çıkan tartışma tekme ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Çocuklar ve kadınlar kaçarken o anlar cep telefonuyla görüntülendi, kavga davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.
Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda taraflar birbirlerine sandalyelerle de saldırdı. Salondaki kadınlar ve çocuklar korkuyla kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TAKI TÖRENİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, Bolu'nun Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları arasında takı töreni sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Başlangıçta sözlü tartışma şeklinde yaşanan gerginlik, tarafların birbirine tepki göstermesiyle kısa sürede büyüdü.
SANDALYELERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bazı davetlilerin de salondaki sandalyeleri alarak karşı tarafa yöneldiği görüldü. Düğün salonunda yaşanan arbede sırasında davetliler büyük panik yaşadı.
KADINLAR VE ÇOCUKLAR KORKUYLA KAÇTI
Kavga sırasında salonda bulunan kadınlar ve çocuklar, olayın büyümesi üzerine korkuyla uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diğer davetlilerin araya girerek tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi.
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