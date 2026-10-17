Bolu\'da takı töreninde çıkan kavgada davetliler sandalyelerle birbirine saldırdı

Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda taraflar birbirlerine sandalyelerle de saldırdı. Salondaki kadınlar ve çocuklar korkuyla kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKI TÖRENİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Bolu'nun Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları arasında takı töreni sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Başlangıçta sözlü tartışma şeklinde yaşanan gerginlik, tarafların birbirine tepki göstermesiyle kısa sürede büyüdü.

SANDALYELERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bazı davetlilerin de salondaki sandalyeleri alarak karşı tarafa yöneldiği görüldü. Düğün salonunda yaşanan arbede sırasında davetliler büyük panik yaşadı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR KORKUYLA KAÇTI

Kavga sırasında salonda bulunan kadınlar ve çocuklar, olayın büyümesi üzerine korkuyla uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diğer davetlilerin araya girerek tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi.