Bolu'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde seyreden Emre Çiftçi (32) idaresindeki traktör, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi. Takla atan traktörün sürücüsü Çiftçi ağır, römorkta bulunan N.Ç. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, ıslak yolda kontrolden çıkan traktörün aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atması ve ayrılan römorkun yaklaşık 50 metre ilerideki direğe çarptıktan sonra durması yer alıyor.