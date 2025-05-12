Bolu'da Yumarta Yüklü Tır Devrildi

Bolu'da kontrolden çıkan yumurta yüklü tır devrildi.
Göynük-Çubuk Gölü yol ayrımında, sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ALM 919 plakalı yumurta yüklü tır, kontrolden çıkması sonucu devrildi.
Tırın dorsesinde bulunan yumurtalar etrafa saçıldı.
Tır sürücüsü kazada yaralanmazken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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