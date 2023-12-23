 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Sürücüler ise trafik ekiplerinin uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Başladı
23.12.2023 - 19:57,
Abone Ol

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bugün aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere kesiminde, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmazken, karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de sürücülere kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toros Dağları, Abant, Bolu, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika


19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

Son Dakika
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 20:12:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement