Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Başladı

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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinin Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili oldu. Sürücüler karlı yolda yavaş yavaş ilerlerken, Karayolları ekipleri de küreme çalışması yaptı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. (DHA)