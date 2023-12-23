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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Bolu Dağı'nda D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

23.12.2023 - 20:40,
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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinin Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili oldu. Sürücüler karlı yolda yavaş yavaş ilerlerken, Karayolları ekipleri de küreme çalışması yaptı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. (DHA)

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Başladı
Kaynak: DHA
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