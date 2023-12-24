Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Hafif şekilde etkili olan kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yolda ise, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu herhangi bir kar örtüsü bulunmadı. Bölgede hafif şekilde sis de etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. (DHA)