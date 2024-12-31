Bolu İtfaiyesi 2024'te 686 Yangın Söndürdü

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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında çıkan 686 yangını söndürdü.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl 69 personelle, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve kent genelinde hasarlı ve yaralamalı olmak üzere toplam 126 trafik kazasına müdahale edildiği belirtildi.

Ekipler tarafından 654 kurtarmanın yapıldığı, ev, araç ve diğer yangınlar olmak üzere toplam 686 vakaya müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, bu yıl 273 denetimin yapıldığı ve 8 bin 106 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.