İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kentin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkisini artırarak lapa lapa yağdı.

Kar yağışının ardından kayak merkezinin etrafını çevreleyen çam ormanları ile pistler tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Karla kaplanan çam ormanları ve pistlerin oluşturduğu eşsiz manzara dron kamerasıyla havadan görüntülendi.