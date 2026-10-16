İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi - Son Dakika
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İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

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Bolu’nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde lapa lapa etkisini gösterdi. Etrafı saran çam ormanları ile pistlerin beyaz örtüyle kaplandığı kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler dron kamerasına yansıdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kentin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkisini artırarak lapa lapa yağdı.

Kar yağışının ardından kayak merkezinin etrafını çevreleyen çam ormanları ile pistler tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Karla kaplanan çam ormanları ve pistlerin oluşturduğu eşsiz manzara dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
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Kaynak: DHA
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