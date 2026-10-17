Bolu\'nun Kartalkaya ve Sarıalan mevkilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası mevkilerinde iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.