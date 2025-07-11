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Bolu Otel Yangını Davası Devam Ediyor

Bolu Otel Yangını Davası Devam Ediyor
11.07.2025 10:09
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Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin ölümüyle ilgili 32 sanığın yargılandığı dava 5'inci günde.

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 5'inci günde devam ediyor. İlk 4 günde 29 sanık savunma yaparken, bugünkü duruşmada diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor. Duruşma öncesi yangında hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.

OTELİN GENEL MÜDÜRÜ 2'NCİ GÜN SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın 2'nci günü olan 8 Temmuz'da tutuklu sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer, Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, otelin gaz sistemini kontrol edip bakımını yapan tutuksuz sanık Doğan A., gaz tesisatı teknik servisi sorumlusu tutuklu sanık Muharrem Şen, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Ece Kayacan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuksuz sanık Kübra D., Grand Kartal A.Ş.'nin Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın savunmaları alındı.

OTELİN SAHİBİ 4'ÜNCÜ GÜN SAVUNMA VERDİ

Duruşmanın 3'üncü günü olan 9 Temmuz'da da otelde muhasebeci olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S., otelin müdürü Zeki Yılmaz, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün kızları olan tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Halit Ergül'ün eşi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, otel aşçısı tutuksuz sanık Enver Ö., otelin aşçı yardımcısı tutuklu sanık Faysal Yaver, savunma yaptı.

Dünse otelin baş aşçısı tutuksuz sanık Reşat B., otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Ç., otelde bulunan kafenin sahibi tutuksuz sanık İbrahim P., oteldeki kafenin yetkilisi tutuksuz sanık İsmail K. ve otelin sahibi Halit Ergül'ün savunması alındı. Daha sonra Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorgu sırasında önce avukatlar ardından sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma ve arbede yaşandı. Dün saat 22.00'de duruşmaya ara verildi.

ACILI AİLELERDEN AÇIKLAMA

Duruşmada 5'inci gün, bu sabah saat 09.00'da başladı. Duruşma öncesi mağdur yakınları, gazetecilere açıklama yaptı. Aileler adına konuşan, Başka Canımız Yok Platformu üyesi Zeynep Kotan, sanıklar tarafından tahriklere maruz kaldıklarını belirterek, "Artık yeter. 170 gündür sevdiklerine hasret aileler olarak artık 'yeter' diyoruz. 4 gündür, 21 Ocak'ta bize yaşatılan organize kötülüğün organize savunmasına maruz kalıyoruz. 4 gündür sanıkların sorgusundan tek duyduğumuz 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim, sorumlu değilim ve kağıt üstünde.' Sadece bununla da kalmıyor. Sanık vekillerinin ve sanık yakınlarının tahriklerine maruz kalıyoruz" dedi.

'SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLİYOR'

Kotan, savunmalara müdahale edildiğini işaret ederek, "Gözlerimizin içine baka baka karıncayı bile incitmeyen bir aile olduklarını söylüyorlar. Dün heyet başkanı, bir sanık vekilini, 'müştekileri tahrik etmeyin' diye uyarmak zorunda kaldı. Bu tahrike sadece müştekiler de maruz bırakılmıyor. Sanık müdafileri tarafından vekillerimizin sorularına sistematik bir şekilde müdahale ediliyor" diye konuştu.

'TAHRİK ETMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR'

Kotan, müştekilerin üzerine gidildiğini söyleyerek, "8 canını yitirmiş bir babanın, bir vekilin sözü, acısı hiçe sayılıp geçiliyor. Bir sanığın yakını, müştekilere hakaret etme cesaretini gösterebiliyor. Bununla da kalmayıp, güvenliği sağlamakla görevli kolluk güçlerine fiziksel müdahalede bulunmaya çalışıyor. Aynı sanık yakını, ilk günden bu yana bizleri de tahrik etmek için her yolu deniyor. Duruşmada defalarca tek talebimizin acımıza saygı duyulması olduğunu dile getirmemize rağmen bize reva görülen bu. Bizim tek talebimiz, adil ve şeffaf bir yargılama süreciyle tüm sorumluların hesap vermesi ve cezalandırılması" dedi.

'YÜCE MAHKEMENİN ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Kotan, mahkemeye güvendiklerini belirterek, "Buradan öyle emsal bir karar çıksın ki artık herkes attığı imzanın sorumluluğunu bilsin. Bu emsal karar sadece biz aileler için değil, tüm Türkiye'nin güvenli geleceği için önem taşımaktadır. Biz buradayız. Merhametsiz yüreklere rağmen dimdik ayaktayız. Canlarımızın anısına bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yüce mahkemenin adaletine güveniyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından sanık ve mağdur yakınları ile duruşmaya katılan vatandaşların salona alınmasına başlandı. Polis kontrol noktasından geçenler, salona alındı. Duruşmanın 5'inci günü Halit Ergül'ün çapraz sorgusuyla devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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