Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ikinci haftası deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Sabah antrenmanına koşuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Serhat Gülpınar koordinesindeki antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

"İyi işler yapmak için bazı transferlere ve zamana ihtiyacımız var"

Teknik direktörü Serhat Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında sahalarında oynadıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçına değinerek, "Hazır olma açısından çok eksik olan oyuncu vardı. Kamp geçirmemiş oyuncular var. Bizden sonra katılan oyuncular var. Hem bunları mümkün olduğu kadar sakatlanmadan hazır hale getirmek hem de maç periyoduna hazırlamak için uğraşıyoruz. Ama tabii bu işler çok kolay olmuyor." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını dile getiren Gülpınar, "Ama ikinci yarı, özellikle son 20-25 dakika oyunun hakimiyeti genel anlamda bizdeydi. Orada bir gol bulabilsek daha farklı olurdu. Talihsiz bir maç oldu bizim adımıza." dedi.

Gülpınar, sezonda iyi işler yapabilmek için bazı transferlere ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Gerçek gücümüzü milli maç arasından sonra tam anlamıyla gösterebiliriz diye düşünüyoruz çünkü hazır olmayan oyuncular var. Transferini beklediğimiz oyuncular var. Bu bir süreç. Tabii bu arada da mümkün olduğu kadar puan toplamaya çalışacağız. Bizim gerçek anlamdaki performansımız milli maç arasından sonra, ilk 4 haftadan sonra sahaya yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.