Bor\'da 23 Nisan Coşkusu

Niğde'nin Bor ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar parklara akın etti.

Günün erken saatlerinden itibaren ilçedeki oyun parkları, mesire alanları ve lunaparklar, çocuk sesleriyle şenlendi.

Bayrama özel çeşitli etkinliklerin düzenlendiği alanlarda, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde kutlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.