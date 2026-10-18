BORAN-8'de ilk 5'in tamamı Türkiye'den çıktı, Özel Harekat birinci oldu - Son Dakika
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BORAN-8'de ilk 5'in tamamı Türkiye'den çıktı, Özel Harekat birinci oldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Foça'daki BORAN-8 yarışmasında ilk 5'e giren takımların tamamının Türkiye'den olduğunu açıkladı. Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığının birinci olduğunu, ilk 10'da 7 Türk takımının yer aldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda dereceye giren takımları tebrik etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından "BORAN-8'de Türkiye'den Büyük Başarı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, 20 ülkeden 48 takım arasında ilk 5'e giren takımların tamamının Türkiye'den olduğunu belirtti.

İlk 10'da ise Türkiye'den 7 takımın yer aldığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz Özel Harekat Başkanlığımız birinciliği elde ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız da ilk sıralarda yer alarak göğsümüzü kabarttı. Kahraman personelimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin gücü, kahramanlarımızın kabiliyeti ve milli imkanlarımızla gurur duyuyoruz. Rabb'im bütün kahramanlarımızı korusun."

Kaynak: AA
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