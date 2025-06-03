Boris Eifman İstanbul'da Ustalık Sınıfı Verdi - Son Dakika
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Boris Eifman İstanbul'da Ustalık Sınıfı Verdi

03.06.2025 19:39
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Eifman, İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde ustalık dersi vererek sanatın derinliklerini aktardı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Anna Karenina" ve "Rus Hamlet" balelerinin koreografı Boris Eifman ustalık sınıfı eğitimi verdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları ve konservatuvar öğrencilerine yönelik yapılan etkinliğe Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, İDOB Müdürü Caner Akgün ve İDOB Başkoreografı Ayşem Sunal katıldı.

Koreograf Boris Eifman sahnelenen performanslarla insan ruhunun en derin köşesine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "Sanatımızla bunları izleyicilere aktarmayı, ruhun tüm inceliklerini araştırıp, izleyiciye iletmeyi hedefliyoruz. İstanbul'da her temsilden sonra ayakta alkışlanıyoruz. Türk izleyicilerimiz demek ki bizi çok iyi anlıyor. Biz de onların ruhuna hitap edebilmişiz. Bu duygu beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Bale sanatı öyle bir şey ki yüz kere duymaktansa bir kere izlemek yetiyor." ifadelerini kullandı.

Festivale katıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Eifman, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk'e daveti için memnuniyetini dile getirdi.

Sağtürk de Boris Eifman gibi büyük bir ismi ağırlamaktan onur duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Operamıza çok kıymetli bir enerji ile geldiler ve o enerjiyi bize bulaştırdılar. Biz sadece onları seyretmedik, aynı zamanda yönetim olarak bazı olasılıkları, yapmamız gerekenleri de daha net görebilir hale geldik. Ben Boris Eifman gibi efsane bir ismin imzasının İDOB'da bir dönem olmasını çok arzu ederim. Bütün arkadaşlarımız da farklı düşünmeyecektir."

Etkinlik öncesi ayrıca koreograf asistanı Lyubov Andreeva eşliğinde bale salonunda bir saat süren bale dersi gerçekleştirildi.

Daha sonra Eifman'ın sanat hayatına yönelik bir belgesel gösterildi.

Festival kapanışında bu akşam "Rus Hamlet" sahnelenecek

Festival, St. Petersburg Eifman Balesi'nin bugün AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sergileyeceği "Rus Hamlet" ile sona erecek.

Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

Rus Hamlet'te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri seslendiriliyor.

Eser bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boris Eifman İstanbul'da Ustalık Sınıfı Verdi - Son Dakika

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