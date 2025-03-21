Bornova Belediyesi Ramazan'da Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Ramazan'da Dayanışmayı Artırıyor

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı süresince ilçenin farklı noktalarında iftar çadırları kurarak ve metro istasyonlarında kumanya dağıtımları yaparak toplumsal dayanışmayı artırıyor. Başkan Ömer Eşki, iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

21.03.2025 15:28  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında iftar çadırları kurmayı sürdürürken, Bornova Metro İstasyonu ve Stadyum Metro çıkışında iftar kumanyası dağıtıyor.

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca dayanışmayı büyütmek adına ilçenin çeşitli bölgelerinde kurduğu iftar çadırlarının yanında kumanya dağıtmaya da başladı. İftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bu kez Bornova Metro İstasyonu'ndaki kumanya dağıtım noktasında vatandaşlarla buluştu. İlgili belediye personeliyle birlikte iftar paketlerini dağıttı.

"Soframız da gönlümüz de açık"

Vatandaşlarla sohbet eden Eşki, "Ramazan ayı, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve birbirimize destek olmayı hatırladığımız özel bir dönemdir. Bornova'da kimse yalnız değildir, soframız da kalbimiz de herkese açıktır. Bugün burada sizlerle olmak, bir arada iftar yapmak bizim için büyük mutluluk. Tüm Bornovalılara hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Her gün iftar yemeği

Bornova Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek iftar programları kapsamında kurulan çadırlar ve metro istasyonlarındaki kumanya dağıtımları, Bornovalıların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Belediye ekipleri, iftar saatinde yolda olan vatandaşların da oruçlarını açabilmesi için kumanya dağıtımlarını sürdürürken ayrıca ilçenin çeşitli noktalarında kurulan sofralarda binlerce kişiye iftar yemeğinde buluşturuyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Bornova, Güncel, Sağlık, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Ramazan'da Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:47:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Ramazan'da Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement