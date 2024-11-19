Bornova Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Göreve gelir gelmez kendi adamlarını işe sokmuş! Usulsüzlüğün boyutu öyle böyle değil

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol çalışmaları ve asfalt serim projelerine devam ediyor. Hem kırsal hem de merkez mahallelerde yapılan kapsamlı çalışmalarla Bornovalılara daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlanması hedefleniyor. İlçe genelinde yol sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Bornova Belediyesi, ilçedeki yok çalışmaları ve asfalt serim projelerine devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte ilçenin kırsaldan merkezine ulaşım kolaylaşıyor.

Laka'dan Kayadibi'ne, Beşyol'dan Eğridere'ye

Kırsal alanlarda başlatılan çalışmalarda, Laka köyünün Menekşe, Karanfil ve Orkide Sokakları'nda 1100 metre asfalt serimi yapılması planlanıyor. Çalışmalar Laka köyü ile sınırlı kalmayacak; Kayadibi köyündeki yolların tamamlanmasının ardından Beşyol ve Eğridere köylerine geçilecek. Başkan Eşki, bu çalışmalarla ilçenin her köşesine hizmet götürmenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Kızılay Mahallesi'nde sona gelindi

Merkez mahallelerde de kapsamlı bir çalışma sürdüren Bornova Belediyesi, Kızılay Mahallesi'ndeki asfalt serim çalışmalarında sona yaklaştı. Bir aydır devam eden projede 11 sokak asfaltlanırken, kalan son iki sokağın da kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Kızılay'daki çalışmaların ardından, sıradaki durağın Atatürk Mahallesi olduğu açıklandı.

Başkan Eşki: "Yol sorunlarını çözmek en büyük hedefimiz"

Yol yapım çalışmalarını Laka ve Kızılay mahallelerinde yerinde inceleyen Başkan Ömer Eşki, "Bornova'mızda vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve erişilebilir bir ulaşıma sahip olmaları için çalışıyoruz. İlçemizin tüm mahallelerine eşit hizmet götürerek kırsaldan merkeze kadar her bölgenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi. Eşki, yol yapım ve asfalt çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda hızla sürdüğünü ve Bornova'nın her bir köşesinin modern yollara kavuşacağını belirtti.