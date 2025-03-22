Bornova'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bornova'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'ndeki asfalt serim çalışmalarını yerinde takip ederek, belediye hizmetlerine yönelik engellemelere rağmen çalışma kararlılıklarını vurguladı. Başkan Eşki, vatandaşları 23 Mart'taki ön seçime katılmaya da davet etti.

22.03.2025 11:43  Güncelleme: 13:00
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece saatlerinde Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'nde süren asfalt serim çalışmalarını yerinde takip etti. Belediye hizmetlerine yönelik engellemelere rağmen durmayacaklarını vurgulayan Eşki, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Pınarbaşı'ndaki yol çalışmalarını da inceleyen Başkan, vatandaşları 23 Mart'taki ön seçime güçlü katılım göstermeye çağırdı.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İZSU'nun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra harekete geçen ekipler, Işıkkent'teki Kara Nakliyecileri Sitesi önünde asfalt serim çalışmalarına başladı. 6108/1 Sokak'taki asfalt serimi, gündüz yoğun olan trafik akışını etkilememek için gece yarısı başladı ve sabaha kadar devam etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kara Nakliyecileri Sitesi'nde gece yarısı süren asfalt serim çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Eşki, ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü'nün Asfalt Üretim Tesisi'ndeki çalışanları da ziyaret ederek, emekleri için teşekkür etti.

"Ne saldırılar ne engellemeler, hiçbir şey bizi durduramaz"

Başkan Ömer Eşki, belediyelere yönelik baskılara ve engellemelere rağmen hizmete devam edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Değerli Bornovalılar, Sevgili İzmirliler merhaba. Şu anda saat 01.00 ve biz işimizin başındayız. Kara Nakliyecileri Sitesi'ndeyiz. Buraya arkadaşlarımızla birlikte asfalt atmak için geldik. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yoğun çalışmaları vatandaşları memnun ederken, hükümeti ise rahatsız etti. Bu rahatsızlıktan kaynaklı olarak, başta İstanbul olmak üzere bütün belediyelerimize yoğun saldırılar var. Ama bizler sinmeyeceğiz, korkmayacağız. Daha çok çalışacağız, vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bizim temel amacımız vatandaşımızı memnun etmek ve görevimizi yerine getirmek. Hiçbir şey bizi bu görevimizi yapmaktan alıkoyamayacak."

"Sandıkları patlatalım!"

Gece mesaisinde Pınarbaşı Pınar Caddesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Eşki, vatandaşlarla bir araya geldi. Sahur öncesi mahalle sakinleriyle sohbet eden Eşki, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapacağı ön seçime katılım çağrısında bulundu:

"Biz çalışırken sizlerden ricamız: Partimize üye olsun ya da olmasın, tüm vatandaşlarımızın 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçime katılmasıdır. Sandıklardan Türkiye'ye güçlü bir mesaj verilmesi gerekiyor. Bizler sizin için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricamız, 23 Mart Pazar günü güçlü bir katılımla sandıklara gitmeniz ve o sandıkları patlatmanız."

Kara Nakliyecileri Sitesi'nin yanına TIR Garajı

Bornova Belediyesi, Işıkkent Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğindeki 14 dönümlük araziyi TIR garajına dönüştürdü. Aynı anda 100 TIR'ın park edebileceği şekilde planlanan alanda, günlük 800 aracın giriş çıkış yapması bekleniyor.

TIR garajında şoförlerin konforu için duş, tuvalet ve kafeterya gibi sosyal alanlar da oluşturuldu. Bornova Belediyesi, bölgedeki lojistik akışı rahatlatacak bu düzenlemeyle şoförlerin güvenli ve düzenli bir alanda konaklamasını sağlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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