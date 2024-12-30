Bornova'da Çocuklar Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçedeki 12 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde düzenlediği yeni yıl kutlamalarıyla 3-6 yaş arası çocuklara keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Her çocuğun eşit şartlarda neşe dolu bir çocukluk geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl partisiyle miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Kostüm partisi şeklinde düzenlenen etkinlikte çocuklar oyunlar, danslar ve sanat etkinlikleriyle eğlenirken, hep birlikte yeni yıl pastası kesildi. Etkinlikte hediyeler de paylaşıldı.

Bornova Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanındaki 12 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde de 3-6 yaş arası miniklere yönelik yeni yıl kutlamaları düzenlendi. Çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle dolu kutlamalar, çocukların yeni yıla neşe içinde girmesini olanak sağladı.

"Enerji ve mutlulukla yeni yıla hep birlikte umutla giriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerle ilgili, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim önceliğimiz. Yeni yıl kutlamalarıyla onların hayal dünyalarını renklendiriyor, birlikte eğlenip öğrenmelerini sağlıyoruz. Her çocuğun eşit şartlarda neşe dolu bir çocukluk geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu enerji ve mutlulukla yeni yıla hep birlikte umutla giriyoruz" dedi.