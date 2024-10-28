Bornova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Anıl Piyancı Konseri - Son Dakika
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Bornova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Anıl Piyancı Konseri

Bornova\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Anıl Piyancı Konseri

Bornova Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için ünlü rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın sahne alacağı bir konser düzenliyor. Etkinlik, 29 Ekim Salı günü Bornova Büyükpark'ta gerçekleştirilecek.

28.10.2024 12:57  Güncelleme: 13:05
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İzmirli ünlü rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın sahne alacağı Cumhuriyet Konseri, 29 Ekim Salı günü Bornova Büyükpark'ta gerçekleştirilecek.

Bornova Belediyesi, 229 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hazırlıklarını tamamladı. İlçede bayram coşkusu, İzmirli ünlü rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın sahne alacağı Cumhuriyet Konseri ile yaşanacak.

DJ Birand Akatak'ın saat 20.00'de başlayacak performansı ile ısınacak olan etkinlik, saat 21.00'de İzmirli rapçi Anıl Piyancı'nın enerjik sahne performansı ile devam edecek.

"Cumhuriyet'in ışığında gençlerle birlikte"

Tüm Bornovalıları Cumhuriyet'in 101. Yılını kutlamaya davet eden Başkan Eşki, "Cumhuriyet'in ilanı, Türk milletinin özgürlüğe ve demokrasiye olan inancının simgesidir. 101. yıl dönümünü Bornova'da bu anlamlı etkinliklerle kutlamak, özellikle gençlerimizle bu coşkuyu paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Anıl Piyancı gibi gençlerin sevdiği bir sanatçının sahne alması da bu kutlamaların enerjisini daha da artıracak. Cumhuriyet'in kazanımlarını gençlerimizle birlikte geleceğe taşımak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Her yıl daha büyük coşkuyla

Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmanın en önemli yolunun gençlerle bu değerleri paylaşmak olduğuna dikkat çeken Eşki, "Her yıl daha büyük ve coşkulu etkinliklerle bu bayramı kutlamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz, Cumhuriyet'in en önemli bekçileridir ve onları bu coşkunun bir parçası yapmak bizim için çok kıymetli" diye ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Anıl Piyancı Konseri - Son Dakika

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