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Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu•
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika