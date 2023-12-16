 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bornova\'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
16.12.2023 - 09:19,
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


08:35
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26
Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59
Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

Son Dakika
08:35 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59 Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 09:20:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement