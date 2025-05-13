Bornova\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde R.Z'ye ait metal tozu imalatı yapılan geri dönüşüm tesisinin bacasında, metalleri eritme işlemi sırasında yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında iş yerinde hasar oluştu.
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