Bornova'da Güneş Enerjisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Bornova'da Güneş Enerjisi Projesi Başladı

Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı iş birliğiyle yürütülen STORMLOG Projesi kapsamında, Bornova'da Çamdibi Dr. Şaban Acarbay Kapalı Yüzme Havuzu'na güneş enerjisi panelleri yerleştirilmeye başlandı. Proje, havuzun enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak ve önemli tasarruf sağlayacak.

10.03.2025 10:48  Güncelleme: 11:56
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(İZMİR) - Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı ortaklığıyla yürütülen STORMLOG Projesi kapsamında, Çamdibi Dr. Şaban Acarbay Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmeye başlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları ilgili bürokratlarla yerinde inceledi.

Bornova Belediyesi, iklim krizine karşı bilimsel projelerle sürdürülebilir bir kent modeli oluşturma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. STORMLOG Projesi kapsamında, İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı desteğiyle Çamdibi Dr. Şaban Acarbay Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmeye başlandı. İçerisinde fitness salonu da bulunan havuzun çatısına yerleştirilecek 224 panel, 123,2 kWp kurulu güce sahip olacak ve tesisin toplam enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak. Tam kapasite çalıştığında yılda ortalama 1 milyon 300 bin TL tasarruf sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, havuzdan haftalık 100 ton su arıtılarak Atatürk Parkı'nın sulamasında kullanılacak.

"Fosil yakıtlardan kurtulmalıyız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Stormlog Projesi kapsamında yapılan çalışmayı, "Uzun süredir Dış İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen proje kapsamında, elektriği ve suyu daha tasarruflu kullanmak için çalışmalar yapıyorduk. Çatısına yerleştirdiğimiz güneş panelleriyle binanın elektrik ihtiyacının üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca havuz suyunu arıtarak Atatürk Parkı'nda sulama için kullanacağız" dedi.

"7 proje için de çalışmalarımız sürüyor"

İklim değişikliğine uyum sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Eşki, "Burası dışında 10 farklı güneş enerjisi projemizin 3 tanesinin hukuki süreçlerini tamamladık, yakında hayata geçireceğiz. Diğer 7 proje için de çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, ülkemizin en büyük gider kalemi olan enerjiyi doğal kaynaklardan elde ederek hem Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmaya katkı sağlamak hem de fosil yakıtların kullanımını düşürerek çevreyi korumak. Bu hedef doğrultusunda elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Güneş Enerjisi Projesi Başladı - Son Dakika

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