Bornova\'da kumar oynayan 76 kişiye 488 bin 300 lira ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 76 kişiye, toplam 488 bin 300 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesinde bir işletmede kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Kumar oynarken yakalanan 76 kişiye toplam 488 bin 300 lira para cezası uyguladı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.
İşletme sahibi Ö.E. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
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