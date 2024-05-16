Bornova'da kumar oynayan 76 kişiye 488 bin 300 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bornova'da kumar oynayan 76 kişiye 488 bin 300 lira ceza kesildi

Bornova\'da kumar oynayan 76 kişiye 488 bin 300 lira ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynandığı tespit edilerek, 76 kişiye toplam 488 bin 300 lira para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el konuldu. Ayrıca işletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

16.05.2024 16:35
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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 76 kişiye, toplam 488 bin 300 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesinde bir işletmede kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Kumar oynarken yakalanan 76 kişiye toplam 488 bin 300 lira para cezası uyguladı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

İşletme sahibi Ö.E. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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