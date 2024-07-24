Bornova'da kumar oynayanlara 1.6 milyon lira ceza - Son Dakika
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Bornova'da kumar oynayanlara 1.6 milyon lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, 5 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. 258 kişiye toplam 1 milyon 657 bin 650 lira para cezası uygulandı. İş yerleri mühürlendi ve kumar oynanan materyallere el konuldu. Ayrıca, suç işlemek için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozmak suçundan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24.07.2024 16:19
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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 258 kişiye toplam 1 milyon 657 bin 650 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Gökdere mahallelerindeki 5 işletmede kumar oynatıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde 258 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 1 milyon 657 bin 650 lira para cezası verildi.

İş yerlerini mühürleyerek kumar oynanan materyallere el koyan ekipler, şüpheliler M.K. B.H. A.T. A.C. ve F.Y. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozmak suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da kumar oynayanlara 1.6 milyon lira ceza - Son Dakika

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