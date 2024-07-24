Bornova'da kumar oynayanlara 1.6 milyon lira ceza

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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynayan 258 kişiye toplam 1 milyon 657 bin 650 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Gökdere mahallelerindeki 5 işletmede kumar oynatıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde 258 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 1 milyon 657 bin 650 lira para cezası verildi.

İş yerlerini mühürleyerek kumar oynanan materyallere el koyan ekipler, şüpheliler M.K. B.H. A.T. A.C. ve F.Y. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozmak suçundan adli işlem başlattı.